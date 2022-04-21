Сегодня часть Владикавказа останется без электричества

21 апр. 9:09

Из-за проведения ремонтных работ ряд улиц столицы Северной Осетии сегодня, 21 апреля, останутся без электроэнергии - сообщает пресс-служба компании "Севкавказэнерго".

В 10 часов утра электричество отключат на улицах Ногирской, Калоева, Ардонской, Кольбуса и Бритаева, их жители не смогут воспользоваться ресурсом с 10.00 до 17.00, - передает "АиФ-Ставрополье".

В 14 часов свет также отключат на улицах Грузинской, Братьев Щукиных, Куйбышева, Пушкинской, Лермонтова, Трубецкого, Максима Горького и в переулке Малом.

Подачу электроэнергии возобновят после 17.00, в энергокомпании попросили с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям.