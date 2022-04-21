Байден "представит новую информацию" по Украине

21 апр. 8:58

Президент США Джо Байден сегодня выступит с новым заявлением по ситуации вокруг России и Украины, - свидетельствует рабочий график главы государства, который обнародовал Белый дом.

Согласно расписанию, в 09:45 по времени Вашингтона (16.45 мск) президент США "представит обновленную информацию по России и Украине". Иных деталей касательно содержания предстоящего выступления не приводится, - передает РИА Новости.

Через полчаса после запланированного выступления – в 10:20 (17:20 мск) – Байден намерен отправиться в Портленд, где у него также запланирован ряд публичных мероприятий.