Роспотребнадзор: коронавирусный штамм "дельта" исчез из России

21 апр. 8:43

В России практически нет заражений вариантом коронавируса "дельта", но он может вернуться, если население утратит иммунитет к этому штамму, - завил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Единичные случаи заражения "дельтой" мы наблюдали в конце марта и в начале апреля, после этого "дельта" уже не детектировалась, по крайней мере среди образцов, которые были отсеквенированы и загружены в базу данных VGARus", - рассказал Хафизов, передает РИА Новости.

Он пояснил, что после того, как большинство людей получает иммунитет к определенному штамму, условия для этого варианта вируса меняются и он становится менее "успешным", уступая место иным вариантам.

"Дельта", которая сейчас фактически исчезла, может и вернуться, если где-либо сохранился ее резервуар, тогда может случиться какой-то рост заболеваемости, вызванный этим вариантом, хотя этого может и не произойти", - добавил Хафизов.