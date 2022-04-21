СМИ: Procter&Gamble может закрыть свой бизнес в России

21 апр. 8:28

Американская компания Procter&Gamble заявила, что, возможно, будет не в состоянии вести дела в РФ из-за санкций, наложенных на фининституты ограничений, проблем с поставками и денежно-кредитного регулирования, - передает агентство Рейтер со ссылкой на отчет фирмы.

Фактором в принятии решения является воздействие спецоперации России на Украине на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов, - сообщили в компании, пояснив, что до спецоперации бизнес в России и на Украине приносил ей от 1,5% до 2% чистой выручки и глобальной прибыли, передает РИА Новости.

Напомним, восьмого марта компания сообщила, что не будет продолжать капитальные вложения в РФ и приостанавливает рекламную активность, а количество доступных на рынке продуктов будет сокращено из-за ситуации на Украине.

По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту о сокращении деятельности в России в той или иной степени заявили порядка 750 иностранных компаний.