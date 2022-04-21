Си Цзиньпин выступил против политики двойных стандартов

21 апр. 8:14

Весь мир – это один корабль, и недопустимо пытаться выбросить какую-либо страну за борт, - заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума – "восточного Давоса", который проходит в Боао на китайском острове Хайнань.

"Все страны мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой. Если они хотят пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, они должны действовать в одном направлении. Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море", – цитирует слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости.

Также председатель КНР призвал отказаться от политики двойных стандартов и злоупотребления односторонними санкциями, отметив, что необходимо придерживаться мирного разрешения разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, а также поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов.

Напомним, Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом", открылся накануне в очном формате с использованием онлайн-технологий. В этом году он продлится по 22 апреля и пройдет под девизом "Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего".