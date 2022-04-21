В ночном ДТП в Дагестане погибли трое подростков

21 апр. 7:57

Минувшей ночью несовершеннолетний водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил смертельное ДТП в селе Султан-Янги-Юрт Кизилюртовского района Дагестана, - сообщили в пресс-службе республиканской полиции.

"17-летний местный житель, не имеющий права управления транспортным средством, находясь за рулем автомобиля, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в канал имени Октябрьской Революции", - отметили в полиции, передает ТАСС.

ДТП произошло в 22:30 мск, всего в автомобиле находились пятеро пассажиров. Двоим удалось выжить, а вот трое из них в возрасте 16-17 лет, которые также проживали в селе Султан-Янги-Юрт, погибли на месте происшествия.

В ведомстве уточнили, что информация предварительная, обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками МВД Дагестана.