В Павлодаре вспыхнула школа, ученики эвакуированы

21 апр. 7:43

Сегодня утром в одной из школ казахстанского Павлодара вспыхнул пожар, были эвакуированы 576 человек, - сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Павлодарской области.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 08:04 (05:04 мск) – загорелась кровля на втором этаже в средней образовательной школе №28 Павлодара.

"Площадь пожара ориентировочно 200 кв м… До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 - дети", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

На месте происшествия работают 50 сотрудников ДЧС региона и 12 единиц техники, а также четыре работника филиала Центра медицины катастроф страны.