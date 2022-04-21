В столичном регионе будет облачно и немного похолодает

21 апр. 7:14

Сегодня в столичном регионе установится облачная погода, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в городе днем составит от восьми до десяти градусов тепла.

Атмосферное давление повышенное – 751 мм рт ст, а ветер будет дуть северо-восточный и восточный, его скорость составит от 7 до 12 м/с.

Предстоящей ночью прогнозируется облачная погода с пояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, ветер ослабнет, а температура воздуха составит от четырех до шести градусов тепла.