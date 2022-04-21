В Акмолинской области Казахстана горело административное здание

21 апр. 6:57

Минувшей ночью неизвестные лица совершили поджог административного здания в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в здании госоргана произошел пожар, очаг пожара в настоящее время устанавливается. В ходе проведения осмотра места происшествия изъята 3-литровая стеклянная банка со специфическим запахом, а также пластиковый предмет со специфическим запахом, - передает Sputnik Казахстан

Жертв и пострадавших нет, пожар локализован сотрудниками отдела по ЧС Аршалынского района. Сумма ущерба составила 6 млн тенге.

Следственным отделом МВД Казахстана по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 202 Уголовного кодекса "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", проводятся оперативно-розыскные мероприятия, опрос возможных очевидцев и свидетелей для установления лиц, совершивших либо причастных к данному преступлению.