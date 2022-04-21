Захарова: Москва внимательно относится к любым сигналам из Баку

21 апр. 6:43

С учетом союзнического характера отношений между Россией и Азербайджаном и исторически сложившегося общего пространства биобезопасности Москва очень внимательно относится к любым сигналам, поступающим с азербайджанской стороны, - заявила накануне на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя утверждения о "присутствии на территории Азербайджана американских биолабораторий".

"Мы очень внимательно относимся к любым сигналам, поступающим на этот счет и готовы рассматривать их в рамках партнерского диалога, который у нас развивается с Баку", - сказала она.