Израиль атаковал военные объекты палестинских группировок

21 апр. 6:29

ВВС Израиля минувшей ночью нанесли несколько авиаударов по двум военным объектам палестинских группировок в секторе Газа.

"Израильские ВВС этой ночью нанесли авиаудары по двум военным объектам палестинских группировок в секторе Газа", - передает РИА Новости.

"Эти удары по сектору Газа укрепят решимость нашего народа продолжать борьбу против оккупации, продолжать поддерживать наш народ в Иерусалиме и защищать наши святыни, какими бы ни были жертвы", - заявил представитель движения ХАМАС Хазем Касем.