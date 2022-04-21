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Израиль атаковал военные объекты палестинских группировок

Израиль атаковал военные объекты палестинских группировок

ВВС Израиля минувшей ночью нанесли несколько авиаударов по двум военным объектам палестинских группировок в секторе Газа.

"Израильские ВВС этой ночью нанесли авиаудары по двум военным объектам палестинских группировок в секторе Газа", - передает РИА Новости.

"Эти удары по сектору Газа укрепят решимость нашего народа продолжать борьбу против оккупации, продолжать поддерживать наш народ в Иерусалиме и защищать наши святыни, какими бы ни были жертвы", - заявил представитель движения ХАМАС Хазем Касем.

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