Житель Дагестана ранил односельчанина в драке ножницами для стрижки скота

20 апр. 23:50

В Кизлярском районе задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину, об этом сообщает ГУ МВД по Дагестану.

Накануне, в помещении прикутанного хозяйства на окраине села Калинина, 20-летний житель Бабаюртовского района во время скандала, вылившегося в драку, металлическими ножницами для стрижки мелкого рогатого скота несколько раз ударил 26-летнего мужчину, раны были нанесены в различные части тела.

В результате пострадавший с тяжкими телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, ножницы - изъяты как орудие преступления.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).