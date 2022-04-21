Инфляция в Турции усиливает разрыв между богатыми и бедными

Банкам и крупным компаниям выгодна политика Анкары по удержанию низкой ключевой ставки, однако усиливающаяся инфляция съедает большую часть зарплат обычных граждан страны.

Al-Monitor пишет, что галопирующая инфляция в Турции, которая может превысить 100% к осени, привела к перераспределению доходов между бедными и богатыми, усилив разрыв между ними. Ежегодная потребительская инфляция, которая в сентябре 2021 составила чуть менее 20%, выросла за полгода до 61% в марте. Наряду с наемными работниками пострадали сельскохозяйственные предприятия, поскольку разница между стоимостью их продукции и промышленными ценами растет не в пользу фермеров.

Тем временем банки и крупные компании получают выгоду от политики по удержанию низкой ключевой ставки, несмотря на растущие цены. Инфляция в стране составляет 61,1%, а ставка Центрального банка - 14%. Она не меняется с декабря, и это на руку банкам и корпоративным заемщикам, что очевидно из отчетов о прибылях и убытках, представленных фондовой бирже.

Данные экономического роста, опубликованные Турецким институтом статистики, показывают, что зарплаты граждан страны упали до 30,2% по отношению к валовой добавленной стоимости с 33,1% в 2020 году, при этом доля чистой операционной прибыли/смешанного дохода, заработанного работодателями, выросла до 52,6% с 49,3% за тот же период. Это явный признак перераспределения доходов.

Экономические данные за первый квартал 2022 года показывают, что неравенство усугубилось из-за негативного инфляционного климата, который снижает покупательную способность граждан, у которых минимальный оклад, тех, кто работает на государственных предприятиях и тех, кто получает пенсии. По данным профсоюзов, в марте ежемесячная стоимость здорового и сбалансированного рациона для семьи из четырех человек выросла примерно до 6 тыс. турецких лир ($410), значительно превысив минимальную зарплату.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в конце года об увеличении минимальной заработной платы на 50,5%, подняв ее до 4253 ($290) с 2825 лир. Занятость в Турции в конце 2021 года составляла 29 млн человек. Около 20 млн из них получают ежемесячную или дневную зарплату, причем половина - минимальный или чуть более высокий оклад. Другими словами, минимальная зарплата не просто базовый, а преобладающий уровень заработка в Турции.

Минимальные зарплаты были подняты один раз в конце года, в то время как выплаты для государственных служащих и пенсионеров были увеличены в январе, и следующее повышение ожидается в июле. Учитывая, что инфляция увеличилась до 51,4% за восемь месяцев, которые прошли с июля 2021 года, пятидесятипроцентное увеличение минимальной оплаты труда оставалось выше уровня инфляции в течение всего двух месяцев, в январе и феврале, и уже в марте зарплата оказалась ниже на 1%. Почти 3 млн государственных служащих и 6 млн пенсионеров терпят те же потери реального дохода.

По данным президентского Управления стратегии и бюджета, средний уровень пенсий в июле 2021 года составил 2599 лир. После 25-процентного повышения в январе средняя пенсия выросла до 3252 лир ($222). То есть коррекция инфляции продержалась полгода, но учитывая ее рост на 51,4%, пенсионеры переживают значительные потери реального дохода вместо его роста.

Что касается государственных служащих, их ежемесячные зарплаты составляли 5057 лир в июле 2021 года. Оклад увеличился до 6674 лир ($455) после 32-процентного повышения в январе. Однако начиная с февраля их реальный доход упал ниже уровня инфляции и останется таковым до июля, когда произойдет очередное повышение.

Фермеры - еще одна группа, переживающая потери реального дохода из-за инфляции и разницы между стоимостью сельскохозяйственной и промышленной продукции. По состоянию на март сельскохозяйственные производители увеличили цены на 84% в ежегодном исчислении, в то время как промышленники подняли их на 115%. То есть происходит перераспределение прибыли между сельскохозяйственным и промышленным секторами.

На этом фоне банки и большие корпорации увеличивают свою прибыль. По данным Агентства банковского регулирования и надзора, банки получили чистую прибыль в размере 39 млрд лир за первые два месяца года, что на 323% больше 9,2 млрд лир, полученных за тот же период 2021 года. Аналогичным образом прибыль на акционерный капитал выросла до 5,22% в первые два месяца года по сравнению с 1,22% в начале 2021 года. В ежегодном исчислении рентабельность собственного капитала увеличилась до 31,2% с 9,12%.

Поскольку ставка Центрального банка остается на уровне 14% банки предлагают доходность в размере 16-17% для вкладов в лирах, а кредиты выдают под 25%. В рамках государственной схемы по защите депозитов в лирах против колебания валют, ставки, которые банки выплачивают по вкладам, были ограничены до 17%. В результате, банкам удалось получить лиры по относительно низкой цене. Банки также увеличили свою прибыль за счет кредитования Казначейства под 25% годовых. Процентные доходы банков по ценным бумагам за первые два месяца года составили 41,4 млрд лир, увеличившись с 15,6 млрд за аналогичный период 2021 года.

Большие компании также процветают. По биржевым данным, доходы компаний, инвестирующих в недвижимость и представленных на бирже, увеличились почти в семь раз за 2021 год, как и доходы химических и нефтяных компаний, а также предприятий по производству пластмасс. Компании электроэнергетического сектора увеличили свои доходы в шесть раз, а металлургическая и тяжелая промышленность - в четыре с половиной раза.