Рогозин назвал сроки серийных поставок ракеты "Сармат"

20 апр. 23:13

"Роскосмос" намерен осенью начать серийные поставки межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" Ракетным войскам стратегического назначения, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

"Осенью этого года, после завершения летно-конструкторских испытаний "Сармата", планируем начать поставки серийных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет этого сверхоружия в Ракетные войска стратегического назначения", - пояснил он.

Напомним, сегодня Минобороны России заявило об успешном проведении первого пуска МБР "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк: расчетные характеристики на всех этапах полета были подтверждены, учебные боевые блоки добрались до заданного района полигона Кура на Камчатке.