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Как Иран обходит западные санкции

Press TV
Как Иран обходит западные санкции

Иранская кампания по обходу американских санкций становится всё успешнее по мере того, как всё больше стран, особенно в Азии и Латинской Америке, переходят на бартерную торговлю с Тегераном.

Press TV сообщает, что многочисленные американские и европейские санкции, ограничившие Ирану доступ к международным банковским каналам с целью разрушить экономику и нарушить ключевую торговую деятельность, привели к тому, что Тегеран начал искать новые способы торговли. В результате возник бартер как наиболее жизнеспособный канал торгового обмена. 

На прошлой неделе CNN писал о том, что Россия, возможно, обратится к опыту своего союзника, который на протяжении более сорока лет испытывает на себе давление западного эмбарго, поскольку Москва сама столкнулась с беспрецедентными ограничениями практически во всех секторах экономики. 

По данным сайта Castellum.аi, отслеживающего санкции, до украинского кризиса Иран был самой санкционированной страной в мире. Теперь рекорд принадлежит России. ”Общие интересы и помощь друг другу в обходе санкций - важная составляющая российско-иранских отношений”, - говорит гендиректор вашингтонского аналитического центра Persian Gulf State Analytics Джорджио Кафиеро. В марте министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Россия изучает случай Ирана, чтобы справиться с санкциями в отношении обслуживания авиатранспорта и поставок запасных частей. Иран по-прежнему эксплуатирует часть самолетов, приобретенных до Исламской революции 1979 года, в результате которой в стране был свергнут прозападный режим. 

”Двусторонние отношения, скорее всего, станут еще более тесными. Кроме того, Венские переговоры по СВПД могут провалиться”, - добавил Кафиеро, имея в виду соглашение от 2015 года, из которого вышел тогдашний президент США Трамп. Кафиеро отмечает, что враждебность Запада приведет к сближению России с Ираном, а Тегеран станет еще более важен для Москвы. Спустя несколько десятилетий под западными экономическими санкциями Исламская Республика Ирана стала мастером в обходе самых суровых ограничений. Сегодня Россия переживает похожий опыт: Запад оказывает давление на Москву, чтобы разрушить её экономику. Сможет ли Россия последовать примеру Ирана в обходе западных санкций? Некоторые аналитики говорят, что это уже происходит.

Во время двухдневного январского визита иранского президента Эбрахима Раиси в Москву стороны обсудили кредитно-денежные и банковские вопросы и договорились отменить торговые барьеры, чтобы увеличить торговый оборот до $10 млрд в год. Коммерческий обмен между странами увеличился до рекордного уровня в 2021 году, превысив $4 млрд. По данным СМИ, на российский экспорт в Иран пришлось $3 млрд, а на импорт из Ирана - $967,3 млн. "Наши страны могут предпринять усилия для того, чтобы бросить вызов доминированию доллара в кредитно-денежных и банковских отношениях за счет торговли в национальных валютах”, - сказал Раиси во время своего визита. 

Почти 80% торговли между Россией и Ираном составляют сельскохозяйственные продукты. Россия экспортирует зерновые и масличные культуры в Иран, а импортирует фрукты и овощи, сухофрукты и орехи. Заместитель управляющего Центральным банком Ирана Мохсен Карими говорит, что Иран готов торговать с Россией в национальных валютах и соответствующие соглашения уже существуют.

В ноябре прошлого года Иран и Пакистан подписали бартерное торговое соглашение во время заседания Совместного экономического комитета в Тегеране. Пакистан стал восьмым по величине торговым партнером Ирана в 2008-2009 гг. до того, как санкции против страны были усилены. Двусторонняя торговля объемом в $1,3 млрд не смогла выдержать санкционного давления. В настоящий момент страны работают над восстановлением торговых отношений, надеясь, что новый бартерный механизм будет способствовать увеличению ежегодного торгового оборота до $5 млрд к 2023 году. В декабре прошлого года Исламабад и Тегеран подписали свое первое бартерное соглашение, по которому пакистанский рис должен обмениваться на иранский СПГ. 

Другие страны тоже не против присоединиться к новому тренду. Заместитель министра сельского хозяйства Ирана Мохаммад Корбани сообщил, что бартерные договоренности были достигнуты с Узбекистаном и Казахстаном. ИРИ Иран также накрашивает коммерческий обмен с Бразилией. Корбани говорит, что министры сельского хозяйства двух стран уже договорились о бартере. Бразилия приветствует импорт свежих яблок, орехов, трав и шафрана из Ирана, которые помогут сбалансировать торговый дефицит между двумя странами.

Иран установил 4-процентную ввозную пошлину для бразильских товаров, в то время как бразильская составляет 120%. Тегеран надеется, что новое соглашение уравновесит дисбаланс. Ежегодно Иран экспортирует в Бразилию товары на сумму $100 млн, при этом импорт из латиноамериканской страны составляет $500-800 млн. Каждый год Иран отправляет в Бразилию 300-400 тыс. тонн карбамида, но экспорт увеличится до 2 млн тонн в год в течение двух лет, говорит Корбани. 

Иран начал отправлять тестовые грузы в Бразилию, на новый рынок для иранской нефтехимии, в середине 2019 года, но торговля зашла в тупик, когда иранские суда на несколько недель застряли в бразильских портах, поскольку государственная нефтяная компания Petrobras отказалась продавать им топливо, опасаясь американских санкций. В феврале министр сельского хозяйства Бразилии Тереза Кристина посетила Иран, где подписала соглашение с Иранской государственной нефтехимической компаний по увеличению поставок карбамида в Бразилию. Она подтвердила заинтересованность Бразилии в иранском карбамиде, отметив высокое качество удобрения из ИРИ. Иран стал крупнейшим покупателем бразильской сельскохозяйственной продукции на Ближнем Востоке, импортируя соевые продукты, кукурузу и мясо. Бразилия заинтересована в увеличении экспортного спектра за счет включения в него хлопка, риса и сахара. Закупать Бразилия готова грецкие орехи, каштаны, сухофрукты, а также шафран, фисташки и пшеницу, заявила бразильский министр. По словам Терезы Кристины, бартерная торговля - замечательный вариант для поставок зерна и другого сырья в Иран, и импорта карбамида и других химикатов на тех же судах.

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