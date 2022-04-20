Уличные фонари в Краснодаре станут ярче

20 апр. 23:44

В Краснодаре до конца июня планируется заменить более трех тысяч уличных светильников, сообщили в пресс-службе администрации города.

Работа выполнена уже наполовину, с начала года в Краснодаре на более яркие заменили 1,5 тыс уличных фонарей.

"Работу по модернизации уличного освещения мы проводим каждый год. Она важна не только для комфорта горожан, но и для обеспечения их безопасности. Новые светодиодные объекты устанавливаем на улицах, где обслуживание светильника осложнено интенсивным транспортным трафиком", - рассказал замглавы Краснодара Андрей Дорошев.

Он указал, что новые светильники потребляют меньше электроэнергии.

Работы по замене светильников в кубанской столице проводятся в рамках муниципального контракта.