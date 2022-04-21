В Сунже планируют построить первую в регионе солнечную электростанцию

21 апр. 5:35

Власти Ингушетии намерены реализовать первый в регионе инвестиционный проект по развитию солнечной генерации - электростанция может быть построена в Сунже при поддержке АО "Кавказ.РФ".

"От инвестора - группы компаний "Хэвел" - получено подтверждение о намерении принять участие в конкурсе на право организации солнечной генерации энергии на территории региона в третьем квартале 2022 года", - рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов, передает ТАСС.

Договор с инвестором будет подписан после завершения конкурсных процедур. Также инвестором определен земельный участок под реализацию проекта в городе Сунжа, - добавил глава республики. Проект развития солнечной генерации электроэнергии в Ингушетии ранее был включен в модель социально-экономического развития региона, он входит в число его пяти прорывных проектов.