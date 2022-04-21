Добычу песка в Дагестане возьмет под контроль специальное ведомство

21 апр. 3:33

Руководство Дагестана проработает возможность создания профильного ведомства для решения проблем с добычей песка в регионе - инициативу об этом выдвинул во время рабочей поездки в Дербент глава субъекта Сергей Меликов.

"Сырье не в полной мере удовлетворяет потребности в строительном песке, в частности, Дербента. Учитывая актуальность проблематики, глава Дагестана предложил основательнее подойти к решению вопроса и создать профильную организацию, которая будет осуществлять деятельность, начиная от подготовки лицензий и заканчивая контролем за проведением рекультивации объектов", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона, передает "Это Кавказ".

Предполагается, что новая структура будет активно работать с Минстроем региона и муниципалитетами.

Сейчас к югу от Избербаша действует 98 лицензионных карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых. Глава Дагестана поручил министру природных ресурсов и экологии республики Ибрагиму Ибрагимову вовлекать в их разработку организации, готовые заниматься добычей песка, разграничив полномочия и обеспечив прозрачность их работы.