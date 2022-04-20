Чавушоглу: не ждите присоединения Турции к санкциям против России

20 апр. 22:51

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал не ожидать, что Анкара присоединится к антироссийским санкциям.

"Неправильно ожидать от Турции введения санкций против России, когда мы играем роль посредника. Запад понимает, почему мы не участвуем в санкциях против России", - приводит его слова ТАСС.

Также он заявил, что ряд турецких грузовых судов до сих пор заблокированы в Азовском море из-за ситуации с дрейфующими минами.

"Некоторые наши суда с разными продуктами, включая кукурузу, семена, подсолнечное масло, все еще остаются заблокированы в Азовском море из-за ситуации с минами", - подчеркнул министр, добавив, что речь идет о 22 судах.