Крыму дадут 64 дополнительных вагона для туристов

20 апр. 22:45

У Крыма появится 64 дополнительных вагона для перевозки туристов в курортный сезон, написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Он напомнил, что из-за приостановки авиасообщения встал вопрос о перевозке туристов на отдых в Крым, в частности, начались проблемы с бронированием и детским отдыхом.

"Достигнута договоренность о предоставлении нам дополнительных 64 вагонов", - подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма добавил, что отели уровня 4-5 звезд выдвинули предложения по организации проезда туристов в вагонах СВ.

Он заверил, что в результате будет выстроена удобная логистика, которая позволит избежать сложностей и для туристов, и для представителей туриндустрии.