Дагестан и Беларусь будут сотрудничать в IT-сфере

21 апр. 1:35

Дагестан предложил Беларуси кооперацию в промышленности и IT-сфере, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Зампремьера республики Ризван Газимагомедов сегодня принял участие в первом заседании двусторонней комиссии по координации сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Дагестан, которое проходило в режиме ВКС. В ходе совещания стороны обсудили возможное сотрудничество и взаимодействие в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма, IT-технологий и логистики", - сказано в сообщении.

По словам Газимагомедова, товарооборот между Дагестаном и Беларусью в 2021 году составил $21,1 млн, из них большая часть - это импорт из Беларуси. Основную долю импорта занимает мебель, керамическая плитка и молочная продукция.

Дагестан экспортировал пластмассы и изделия из них, электромашины, механические устройства и ювелирные изделия. "В эквиваленте это небольшая сумма. Мы считаем, что у Дагестана есть потенциал, мы можем не только закупать, но и предложить нашу промышленную продукцию, в частности, по стекольной промышленности у нас хорошие предложения. Также в промышленной отрасли можем предложить кооперацию с белорусскими предприятиями, особенно по металлообработке и внедрению IT- технологий", - добавил зампремьера.