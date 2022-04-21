В Нальчике откроется крупнейшая поликлиника Кабардино-Балкарии

21 апр. 0:23

В 2023 году в Нальчике начнет работать самая большая в Кабардино-Балкарии поликлиника, об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

"Новую поликлинику построят в республике впервые за 30 лет. Это будет самая большая поликлиника в республике. При содействии главы КБР Казбека Кокова вопрос реализации проекта был проработан на федеральном уровне в рамках поручений президента России, направленных на совершенствование работы первичного звена здравоохранения", - пояснили в ведомстве.

Площадь современной поликлиники составит 10 тыс кв м, она должна стать драйвером первичного звена, отметил глава минздрава региона Рустам Калибатов.

"Это будет не просто поликлиника с прикрепленным населением, а большой амбулаторно-диагностический центр, который может оказать перечень необходимых амбулаторных, а также полный спектр диагностических услуг. Все инновационные технологии, которые сейчас имеются в системе здравоохранения, будут внедрены в эту медорганизацию", - заявил он.

Учреждение оснастят оборудованием для компьютерной, магнитно-резонансной и эндоскопической диагностики. В поликлинике откроются отделения по лучевой диагностике, реабилитации, амбулаторной онкологической помощи.

Кроме того, на ее базе планируется централизовать лабораторную службу для всего амбулаторного звена Нальчика.