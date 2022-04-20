Казахстан ввел квоту на экспорт пшеницы 

Региональную интеграцию зачастую называют логическим решением проблемы продовольственной безопасности, но с ее помощью не всегда возможно разрешить затруднения, возникшие на уровне региона. На прошлой неделе Казахстан объявил о временных квотах на экспорт пшеницы и пшеничной муки, усилив обеспокоенность по поводу поставок продуктов питания в регионе.

The Diplomat отмечает, что квоты, вступившие в силу 15 апреля, будут действовать как минимум до 15 июня. Они ограничивают экспорт зерна до миллиона тонн, а пшеничной муки до 300 тыс. тонн.

Казахстан - крупный глобальный поставщик зерновых культур, особенно важный для центральноазиатских соседей. По данным Международного зернового совета (МЗС), в течение сезона 2020-2021 года Казахстан экспортировал приблизительно 8,1 млн тонн (7,3 метрических тонн) пшеницы. В 2020 году пшеница составила больше четверти казахстанского экспорта в Узбекистан.

Для Таджикистана казахстанская пшеница еще более важна: на зерно пришлось более 33% казахстанского экспорта в Таджикистан в 2020 году. Почти 96% всей пшеницы, которую импортировал Таджикистан, была привезена из Казахстана. По данным СМИ, Таджикистан закупает около миллиона тонн казахстанской пшеницы ежегодно. Министерство сельского хозяйства Таджикистана недавно заявило, что спрос страны на пшеницу превышает два миллиона тонн. В самом Таджикистане в 2021 году было выращено 864 тыс. тонн пшеницы. Оставшаяся часть спроса была удовлетворена за счет импорта.

Как сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Казахстан ввел квоты после мартовского решения России временно запретить экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в страны ЕАЭС, кроме Белоруссии. Тем не менее через две недели Россия, по сообщениям, изменила правила запрета, и теперь члены ЕАЭС - Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия - могут импортировать зерно, если получат разрешение российского министерства сельского хозяйства. Не совсем понятно, как схема работает на практике, но экспортный запрет Казахстана предполагает, что главная проблема - перебои в поставках.

Запрет означает, что Казахстан, крупнейший импортер в ЕАЭС, временно потерял доступ к российской пшенице. Казахские мукомольные предприятия предупреждают, что у них ”заканчиваются запасы, а производство может встать”. По данным СМИ, местная пшеница более дорогая, чем импортная российская, в результате расходы предприятий, увеличившиеся в связи с тем, что Украина также крупный экспортер пшеницы и других зерновых, в том числе кукурузы, растут еще больше.

Российская спецоперация на Украине усугубляет разворачивающийся кризис: нарушения глобальных цепочек поставок, в том числе и продовольственных, в 2020 году привели к увеличению количества людей, сталкивающихся с проблемами пищевой безопасности в Европе и Центральной Азии. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщает: ”В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией COVID-19 и последовавшими перебоями в работе рынков и цепочек поставок различных товаров и продуктов питания. В 2020 году в Европе и Центральной Азии количество людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, выросло на 7 млн до 22 млн человек (2,4% населения). Число тех, кто испытывает умеренную и тяжелую нехватку продовольствия (отсутствие доступа к безопасным и питательным продуктам), выросло на 14 млн до 111 млн (11,9% населения). Процентное соотношение на Западных Балканах, в Центральной Азии и на Кавказе выше”.

Отлаженная приграничная торговля не всегда способна решить текущий кризис. Нынешние проблемы оказывают влияние на весь регион из-за его крепких экономических связей с Россией, а также роли как России, так и Украины на мировом рынке зерна. Отсутствие доступных альтернативных источников - самое большое затруднение, за ним следуют климатические факторы, которые будут продолжать дестабилизировать урожаи по всему миру.