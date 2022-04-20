Эрдоган рассчитывает провести телефонный разговор с Путиным в ближайшее время

20 апр. 21:58

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести в ближайшее время телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk.

"Наш президент находится в контакте с президентами Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Он рассчитывает провести переговоры с Путиным в ближайшее время", - цитирует дипломата ТАСС.

Чавушоглу добавил, что предлагал провести встречу глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Стамбуле или Анталье.