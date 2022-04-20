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В Грузии даст концерт известная французская поп-группа

В Грузии даст концерт известная французская поп-группа

В Грузии состоится концерт известной французской ню-диско-поп группы L'Impératrice. Об этом сообщают организаторы. 

Выступление коллектива пройдет 15 августа 2022 года на сцене Black Sea Arenа в поселке Шекветили, расположенном неподалеку от Батуми. 

Билеты на концерт можно будет приобрести со 2 мая онлайн. 

Группа L'Impératrice была основана в Париже в 2012 году и состоит из шести человек. Она сочетает в себе смесь современного диско и французской поп-музыки. За девять лет своего существования коллектив выпустил два альбома и несколько мини-пластинок.

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