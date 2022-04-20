В Грузии даст концерт известная французская поп-группа

20 апр. 21:34

В Грузии состоится концерт известной французской ню-диско-поп группы L'Impératrice. Об этом сообщают организаторы.

Выступление коллектива пройдет 15 августа 2022 года на сцене Black Sea Arenа в поселке Шекветили, расположенном неподалеку от Батуми.

Билеты на концерт можно будет приобрести со 2 мая онлайн.

Группа L'Impératrice была основана в Париже в 2012 году и состоит из шести человек. Она сочетает в себе смесь современного диско и французской поп-музыки. За девять лет своего существования коллектив выпустил два альбома и несколько мини-пластинок.