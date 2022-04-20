МИД Турции: в НАТО заинтересованы в ослаблении России

20 апр. 21:49

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что среди стран-членов НАТО есть государства, желающие продолжения конфликта на Украине.

"В НАТО есть страны, которые хотят продолжения [спецоперации] на Украине. Между тем переговоры между РФ и Украиной продолжаются", - приводит его слова РИА Новости.

По мнению Чавушоглу, ряд стран Альянса хотят ослабить Россию и их не волнует ситуация на Украине.

"Ряд стран НАТО видит в продолжении конфликта ослабление России. Их мало волнует ситуация на Украине", - подчеркнул он.