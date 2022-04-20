Продавцов фальшивых авиабилетов задержали в Бухарской области

20 апр. 21:42

В Бухарской области стражи порядка задержали двух мужчин, продававших поддельные авиабилеты, такое сообщение распространила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Узбекистана.

Как установило следствие, ранее дважды судимый за мошенничество Н. М. и мужчина И. Г. вступили в сговор. В январе-феврале они продали 27 гражданам фальшивые авиабилеты на общую сумму 52,7 млн сумов ($4,6 тыс) на рейс "Бухара - Домодедово", сообщает "Газета.uz".

Открыто уголовное дело по ст.168 (Мошенничество) и ст.228 (Изготовление документов, штампов, печатей, бланков, их подделка, продажа или использование) Уголовного кодекса РУз. Идет следствие.