Силуанов: рост цен на энергоносители приведет к тяжелым последствиям

20 апр. 21:21

Министр финансов России Антон Силуанов дистанционно принял участие во встрече глав ЦБ и министров финансов стран G20, где рассказал о новых рисках для мировой экономики из-за антироссийских санкции, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

"Ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась. Чрезмерно мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика, проводимая последние годы в развитых странах уже в прошлом году создала инфляционное давление, а введенные против России санкционные ограничения не только еще больше усилили его, но и привели к новым рискам в экономике", - заявил он.

Глава ведомства подчеркнул, что рост цен на энергоносители и сельхозпродукцию ударит не только по развивающимся странам, но и по странам с низким уровнем доходов, некоторые из них столкнутся с тяжелыми социальными последствиями.

Силуанов отметил, что в Россия никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает исполнять все контракты. "Очевидно, что в условиях санкций предложение этих товаров на мировой рынок искусственно сдерживается, что провоцирует дисбаланс и резкий рост цен", - сказал министр.

По его словам, еще одной стороной текущего кризиса является подрыв доверия к существующей международной валютно-финансовой системе. "Сохранность международных резервов и возможность свободного осуществления торговых и финансовых операций больше не гарантируются. Доступ любой экономики к ресурсам международных финансовых институтов стал зависеть от лояльности к их крупнейшим акционерам", - цитирует Минфин Силуанова.