Шесть крупных фестивалей примет Ташкент

20 апр. 20:48

С мая по июль Ташкент проведет шесть крупных фестивалей, сообщает администрация столицы Узбекистана.

Культурно-развлекательные мероприятия откроет Tahkent flower festival, который состоится 6-8 мая на площади перед национальной библиотекой имени А.Навои. В нем примут участие ведущие флористы республики.

Tashkent opera festival соберет любителей театрального искусства 8-29 мая. Он пройдет площади перед национальной библиотекой имени А.Навои, в ГАБТ имени А.Навои, парке Янги Узбекистон, местном и международном аэропортах, станциях метро, летних площадках ресторанов и скверов Ташкента.

С 6 по 12 июня пройдет Tashkent art festival, вем примут участие деятели культуры и искусства, а также молодежь.

В парке Янги Узбекистон 9-12 июня будет организован праздник для любителей узбекской кухни - Tashkent food festival.

Поклонников отечественной и зарубежной музыки порадует Tashkent music festival, который пройдет 15-17 июня на площади Дружбы народов.

Завершит череду фестивалей фестиваль мороженого. Он охватит все парки и скверы столицы 22-24 июня.

В пресс-службе мэрии отметили, что в мероприятиях примут участие более трех млн жителей и гостей Ташкента.