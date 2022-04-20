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Председатель ЕЦБ покинула зал во время выступления Силуанова на G20

Председатель ЕЦБ покинула зал во время выступления Силуанова на G20

Глава Минфина США Джанет Йеллен и председатель ЕЦБ Кристин Лагард покинули зал во время выступления на встрече G-20 в Вашингтоне министра финансов РФ Антона Силуанова, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Кроме того, зал покинули сразу несколько высокопоставленных чиновников из разных стран, в том числе США и Украины. Помимо Йеллен и Лагард так же поступили руководитель Федрезерва США Джером Пауэлл и канадский вице-премьер Христя Фриланд.

Один из журналистов The Times заявил, что это произошло во время выступления Силуанова.

Стоит добавить, что попавший под санкции российский министр выступал по видеосвязи.

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