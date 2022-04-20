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Спецпредставитель главы МИД России в ближайшее время совершит поездку в Баку

Спецпредставитель главы МИД России в ближайшее время совершит поездку в Баку

Спецпредставитель министра иностранных дел России по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев совершит поездку в Баку, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В числе главных задач Игоря Анатольевича Ховаева - оказание азербайджанским и армянским партнерам содействия в подготовке мирного соглашения. Спецпредставитель уже активно включился в работу, провел полезные консультации в Ереване. Согласована его поездка в ближайшее время и в Баку", - пояснила она.

Дипломат уточнила, что в основе диалога лежат выдвинутые азербайджанской стороной базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Баку и Ереваном, а также конструктивная реакция Еревана на них.

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