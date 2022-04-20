Аварийный Дом культуры отремонтируют в самом отдаленном районе Северной Осетии

20 апр. 20:24

Свыше 18 млн рублей выделено на ремонт Дома культуры в селении Киевское Моздокского района - самого отдаленного в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам приема жителей главой республики Сергеем Меняйло в приемной президента РФ.

"Глава АМС Моздокского района Олег Яровой доложил, что сельский дом культуры будет отремонтирован в рамках национального проекта "Культура" в 2022 году. На эти цели выделено 18,07 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов", - цитирует сообщение правительства ТАСС.

Сейчас здание находится в аварийном состоянии, его система отопления изношена, а коммуникации нуждаются в полной замене.

Отмечается, что с просьбой о ремонте к Меняйло обратилась местная жительница.