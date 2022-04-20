Продавец козы зарезал случайного знакомого на Ставрополье

20 апр. 19:51

Подозреваемый в убийстве задержан в Петровском округе, сообщается на сайте СУ СКР по Ставропольскому краю.

Как установило следствием, ночью 10 апреля 54-летний подозреваемый приехал из Благодарненского округа в поселок Пшеничный, чтобы продать козу.

"Идя по поселку, подозреваемый зашел во двор к ранее незнакомым мужчинам, которые распивали спиртные напитки. С одним из мужчин у подозреваемого случился конфликт, в ходе которого 57-летний потерпевший стал оскорблять мужчину", - отметили в ведомстве.

В итоге подозреваемый, взяв нож, нанес удар в шею обидчика. От раны пострадавший скончался на месте.

Агрессор задержан, в качестве меры пресечения для него выбрано заключение под стражу. Расследование продолжается.