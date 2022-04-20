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Гутерриш намерен приехать в Москву и Киев

Гутерриш намерен приехать в Москву и Киев

Генсек ООН Антониу Гутерриш попросил президентов России и Украины принять его в Москве и Киеве для обсуждения ситуации на Украине, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Вчера вечером были переданы письма в постпредство РФ и Украины при ООН. В этих письмах генсек просит президента РФ Владимира Путина принять его в Москве и президента Владимира Зеленского принять его в Киеве", - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что Гутерриш намерен обсудить срочные шаги для установления мира на Украине, а также поговорить о будущем мультилатерализма.

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