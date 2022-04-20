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Депутат призвал российских чиновников начинать рабочий день с гимна и флага

Депутат призвал российских чиновников начинать рабочий день с гимна и флага

Российские чиновники также должны начинать рабочий день с исполнения гимна и поднятия флага, такое мнение выразил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"Будет правильно, если в культуре наших органов исполнительной власти будет введена подобная практика", - цитирует его РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что люди, служащие стране, должны быть примером бережного и уважительного отношения к символам Отечества.

Поэтому, указал Хамзаев, раз в неделю (например) сотрудники и руководство министерств должны начинать утро с патриотически правильного мероприятия.

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