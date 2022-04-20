Курорты Сочи свяжет сеть канатных дорог

20 апр. 18:59

Уже к 2025 году между горнолыжными курортами Сочи заработает сеть канатных дорог: о развитии транспортной и пешей доступности курортов в Сочи и внедрении единого ски-пасса в горном кластере говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства РФ.

"В настоящее время проблему составляет недостаточность транспортного сообщения и пешей логистики. Важно ускорить создание соответствующей инфраструктуры, чтобы гостям было комфортно перемещаться на наших горнолыжных курортах, а также обеспечить доступность тарифов на услуги и безопасность пребывания туристов, особенно если речь идет о детях. Считаю, что единый ски-пасс на всей территории горного кластера Сочи должен быть увязан с перспективными планами развития", - рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, передает портал Юга.ру.

Вскоре к этой системе должен подключиться создаваемый за "Розой Хутор" курорт "Долина Васта", который планируют построить в 2029 году. Курорт предназначен для оздоровительного, горнолыжного и экотуризма и разместится на территории 3,8 тыс га. На курорте планируют построить 13 км канатных дорог и 80 км горнолыжных трасс.

Также разрабатывается проект единой пешеходной зоны между тремя курортами, железнодорожным вокзалом и поселком Красная Поляна.