Ревнивый мужчина лишил сожительницу носа в Казахстане, она готова примириться с ним

Нетрезвый житель Акмолинской области из-за ревности повредил нос своей сожительнице, пишет официальный ресурс Polisia.kz.
Накануне в отдел полиции Зерендинского района поступил телефонный сигнал о том, что в приемный покой центральной районной больницы пришла местная жительница. Ей поставили диагноз "травматическая ампутация носа".
По предварительным данным, травму ей нанес 33-летний пьяный сожитель во время конфликта, вспыхнувшего из-за ревности, пишет Sputnik Казахстан.
Против агрессора открыто уголовное дело по ч.1 ст.107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
Позже пострадавшая заявила полицейским, что собирается примириться с покалечившим ее сожителем.
Детали происшествия неизвестны.