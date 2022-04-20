Ревнивый мужчина лишил сожительницу носа в Казахстане, она готова примириться с ним

20 апр. 18:56

Нетрезвый житель Акмолинской области из-за ревности повредил нос своей сожительнице, пишет официальный ресурс Polisia.kz.

Накануне в отдел полиции Зерендинского района поступил телефонный сигнал о том, что в приемный покой центральной районной больницы пришла местная жительница. Ей поставили диагноз "травматическая ампутация носа".

По предварительным данным, травму ей нанес 33-летний пьяный сожитель во время конфликта, вспыхнувшего из-за ревности, пишет Sputnik Казахстан.

Против агрессора открыто уголовное дело по ч.1 ст.107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Позже пострадавшая заявила полицейским, что собирается примириться с покалечившим ее сожителем.

Детали происшествия неизвестны.