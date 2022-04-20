Стало известно, кто купит казахстанскую "дочку" Альфа-банка

20 апр. 18:40

Казахстанский банк "ЦентрКредит" станет владельцем 100% акций "дочки" Альфа-банка в Казахстане. О принципиальной договоренности сообщил российский Альфа-банк.

АО "Альфа-банк" полностью выйдет из состава акционеров и отзовет своих представителей из совета директоров АО ДБ "Альфа-банк". По завершении сделки "ЦентрКредит" проведет ребрендинг "Альфа-Банк" Казахстан.

"Принятые меры будут способствовать выходу его из санкционных списков США и ряда других стран. Таким образом, это будет полностью казахстанский банк с полным спектром банковских услуг для физических и юридических лиц", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "ЦентрКредит" поддержит АО ДБ "Альфа-банк" дополнительной ликвидностью за свой счет для исполнения всех обязательств перед депозиторами, оперативно решив сложившуюся ситуацию для действующих клиентов.