Турецкая "Сабах" составила краткое пособие для Байдена по "геноциду"

С тех пор как Джо Байден вступил в должность президента США, он подчеркивал важность "основанного на правилах" международного порядка. Тем не менее в целом ряде случаев он не видел ничего плохого в том, чтобы самому игнорировать эти "правила". Особенно в отношении вопросов, связанных с Турцией, включая необоснованное заявление, в котором он назвал "геноцидом" события 1915 года.

Турецкая "Сабах" надеется, что отныне, прежде чем выдвигать обвинения против Турции в отношении событий 1915 года, президент США изучит юридическое определение и концепцию термина "геноцид". Байден, очевидно, предпочитает не советоваться с компетентными людьми, обладающими необходимым юридическим опытом, прежде чем углубляться в исторические и юридические вопросы. С 1948 года нормы международного права, в частности Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, требуют, чтобы вопрос признания событий геноцидом решался компетентным судом. В соответствии с общими принципами уголовного права, закон обратной силы не имеет. В прошлом году президент США не был против того, чтобы открыто противоречить этим общепризнанным нормам и правилам.

Увидим, продолжит ли Байден повторять ту же ошибку, используя необоснованные обвинения в событиях 1915 года против Турции и в этом году. Хотелось бы надеяться, что на этот раз его проинформируют не только о необходимых юридических требованиях для использования этого термина, но и о написанном в 1919 году американским генерал-лейтенантом Джеймсом Харбордом отчете, разоблачающем измышления, которые позже использовались радикалами при построении нарратива о "геноциде армян".

Байден также мог бы обратиться к русским и армянским источникам, чтобы лучше понять факты. Например, к докладу Ованеса Каджазнуни, первого премьер-министра Первой Республики Армения, который может послужить для него откровением. Байден также мог бы задаться вопросом о том, что же скрыто в запечатанных до сих пор армянских архивах, в то время как турецкие архивы открыты и доступны для историков.

Нормализация между Анкарой и Ереваном

Что касается продолжающихся усилий по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, Байдену следует знать, что очередная предвзятая политизация истории подстегнет представителей фанатично настроенных групп армянских националистов и их сторонников, выступающих против нормализации турецко-армянских отношений. Сейчас это вызывает еще большее беспокойство, поскольку теперь радикалы, воодушевленные необъективным подходом президента США, пытаются добиться принятия предвзятого закона Конгрессом США.