Германия откажется от российского газа

20 апр. 18:21

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости отказаться от импорта российского газа "сегодня, чем завтра".

"Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России прежде всего в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра", - цитирует главу МИД РИА Новости.

По ее словам, Берлин совершил ранее ошибки в вопросе энергетического сотрудничества с Москвой, но "прошлого не вернешь, мы должны сейчас тем более усиленно завершить наш импорт энергоносителей из России".

Она отметила, что Германия "полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю", подчеркнув, что отказ от газа из РФ пройдет в рамках "общей европейской дорожной карты" вместе с Евросоюзом.