Оппозиционер усомнился в реальности планов ЕНД добиться досрочных выборов

20 апр. 18:19

Намерение самой масштабной грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" добиться назначения досрочных выборов в парламент не воплотится в жизнь, сообщил депутат от другой оппозиционной партии - "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.

"Намечать подобные нереалистичные планы, а затем выдавать их за действительное с помощью собственных СМИ - это проблема. Но подобное столько раз провалилось, надеюсь, что уже сами сторонники "Национального движения" засомневаются в реалистичности этих планов", - цитирует его Sputnik Грузия.

Ранее депутат от ЕНД Леван Хабеишвили сообщил, что партия организует масштабные акции протеста, которые должны вынудить власти провести досрочные выборы, по итогам которых она рассчитывает добиться смены власти.