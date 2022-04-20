В Минприроды России оценили снижение экотребований к машинам

20 апр. 17:59

Снижение экологических требований к автомобильной промышленности ухудшит качество воздуха в густонаселенных городах, заявили в пресс-службе Минприроды России.

"Однозначно любой откат экологических программ назад неминуемо влечет за собой ущерб. В данном случае ущербом будет являться ухудшение качества воздуха в густонаселенных городах", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

Ранее Минпромторг РФ предложил на фоне санкций разрешить российским компаниям выпускать до 1 февраля следующего года машины с пониженными требованиями, в том числе экологическими, проект документа уже внесен в правительство.