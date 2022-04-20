Возможное рукоприкладство патрульного полицейского проверят в Алматинской области

20 апр. 17:46

В Алматинской области идет проверка действий патрульного полицейского, применившего силу в отношении гражданского лица. Об этом рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео потасовки патрульного с водителем, в нем молодой парень в белой футболке спорит с полицейским, в итоге толкнувшим оппонента. Автор ролика уточнял, что события происходили на автотрассе Есик - Тургень в Енбекшиказахском районе.

"Произошедший на дороге инцидент между сотрудником патрульной полиции и гражданским лицом взят на контроль. Выяснением всех обстоятельств по факту занимаются сотрудники Управления собственной безопасности", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

В ведомстве заверили, что по итогам проверки действиям полицейского дадут объективную оценку, на основании которой примут соответствующие меры.