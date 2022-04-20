Саакашвили стало плохо в здании суда

20 апр. 17:38

Заседание Тбилисского городского суда по делу о незаконном пересечении границы Михаилом Саакашвили было прервано из-за проблем со здоровьем у бывшего президента Грузии.

Экс-глава государства начал свое выступление с событий на Украине и с обращения на украинском языке, однако ему стало плохо, и он был вынужден прервать речь. "Мне нужна помощь врача", - сказал Саакашвили, после чего судебные приставы вывели его из зала суда. После 15-минутного перерыва Саакашвили вернулся и продолжил свое выступление.

Он пояснил, что не смог бы продолжить участие в заседании, если бы ему не вкололи сильное обезболивающее. По словам экс-президента, у него постоянная слабость и другие проблемы со здоровьем.

Экс-президент обратил внимание на то, что лечение в военном госпитале в Гори полностью провалилось. "Сейчас вешу столько же, сколько весил в самый критический период голодовки. За последние дни похудел на 12 кг, практически не могу принимать пищу. В воскресенье полностью потерял контроль над ногами", - цитирует Саакашвили "Sputnik Грузия".

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года. В настоящее время он отбывает наказание в Грузии по двум уголовным делам. 20 ноября прошлого года бывший президент Грузии был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. В ночь на 30 декабря его перевезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму 12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания.