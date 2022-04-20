Армению признали стареющей страной

20 апр. 17:23

Армения относится к стареющим странам, сообщила руководитель демографической программы Фонда ООН в области народонаселения Анна Ованнисян.

По ее словам, согласно шкале ООН, страна, доля престарелого населения в которой превышает 7%, считается стареющей.

"В РА эта доля составляет примерно 14%, это означает, что Армения входит в число стареющих стран", - цитируют Ованнисян армянские СМИ.

Она пояснила, что такая тенденция наблюдается во всех странах, где суммарный индекс рождаемости низкий и сокращается далее.

Ованнисян уточнила, что, по прогнозам Фонда ООН в области народонаселения, к 2050 году доля престарелого населения составит 22-24%, так что пенсионером будет каждый четвертый или пятый.