Директором европейских ассоциаций-членов ФИФА назначен представитель Азербайджана

20 апр. 17:16

Вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов назначен директором европейских ассоциаций-членов ФИФА. Об этом сообщили в пресс-службе международной организации.

К исполнению своих обязанностей представитель Азербайджана приступит с 1 мая 2022 года.

Комментируя назначение Мамедова, президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что Эльхан показал свою приверженность футболу, оказывая значительную поддержку всем, кто занимается этим видом спорта в Азербайджане. "Я с нетерпением жду, когда он применит свой опыт на благо европейского футбола в целом. Мы приветствуем его в команде ФИФА", - сказал глава организации.

В свою очередь, Эльхан Мамедов подчеркнул, что присоединяется к ФИФА с ответственностью и честью. "Уверен, что вместе с командой ФИФА и европейскими ассоциациями-членами мы продолжим развивать футбол, внедряя новые идеи для дальнейшего развития как мужского, так и женского футбола. Я радею за благое управление и устойчивое развитие футбола и разделяю цели ФИФА и президента Инфантино в этом отношении. Я отдам все силы, чтобы использовать свой опыт на этой новой должности", - поведал он.