У военнослужащих Каспийской флотилии будет новый госпиталь

20 апр. 17:10

Глава Дагестана Сергей Меликов и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов сегодня обсудили вопросы развития инфраструктуры современной базы Каспийской флотилии, - сообщает пресс-служба главы республики.

"В целях дальнейшего развития социальной структуры министром обороны РФ принято решение о строительстве нового военного госпиталя на территории гарнизона Каспийской флотилии для оказания квалифицированной помощи военнослужащим и членам их семей", - цитирует слова Иванова "Интерфакс".

Замминистра также сообщил, что в прошлом году был успешно завершен первый этап строительства современной базы КФ, и до конца текущего года будет завершен второй его этап.