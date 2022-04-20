Минкультуры Грузии учредило премию для композиторов

20 апр. 17:04

В Грузии учрежден новый "Национальный конкурс композиторов", который будет проводиться раз в два года. Об этом сообщила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.



В этом году конкурс пройдет осенью. В нем смогут участвовать граждане Грузии, а также проживающие за границей грузины.

"Национальный конкурс композиторов" будет проводиться в двух возрастных группах (17-25 лет и старше 25 лет). Общий бюджет конкурса составит 65 тыс лари ($21,3 тыс). Композиторы, занявшие призовые места, получат от 1 до 5 тыс лари.



В рамках конкурса будут приниматься музыкальные произведения в следующих номинациях: камерная музыка, хоровая/вокальная музыка и симфоническая музыка. Прием конкурсных заявок продлится с 20 сентября по 20 октября 2022 года, передает "Sputnik Грузия".