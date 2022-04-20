В дельту Волги пробрался опасный моллюск

20 апр. 16:51

Ученые астраханского заповедника обнаружили в Обжоровском канале (дельта Волги, Астраханская область) скопление раковин моллюска восточно-азиатского происхождения, - сообщает пресс-служба заповедника.

"Обнаружено большое скопление не вполне обычных раковин крупных двустворчатых моллюсков Sinanodonta lauta. Его родина - реки Янцзы и Сунгари в Китае. Этот вид агрессивно распространяется в настоящее время по бассейну Волги", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Попадая в теплые водоемы, эти инвазивные моллюски быстро растут и легко осваиваются, вытесняя аборигенные виды, причем они не просто конкурируют с местными пресноводными двустворчатыми (Anodonta) за пищевые ресурсы, а могут стать причиной внедрения новых паразитов и болезней для обитателей дельты.

Ученые устанавливают роль нового вида как переносчика патогенов.

Напомним, астраханский заповедник - старейший в стране, он был основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия.