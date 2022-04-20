Украина попросила МВФ ежемесячно выделять ей $5 млрд

20 апр. 16:42

Международный валютный фонд (МВФ) получил от Украины запрос на $5 млрд на обеспечение функционирования экономики в ближайшие три месяца. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Они заявили цифру в $5 млрд в месяц, по поводу которой есть неясности. Но мы не думаем, что это выходит за рамки вероятных потребностей страны", - цитирует Георгиеву РИА Новости.

При этом директор-распорядитель МВФ отметила, что запрашиваемая Украиной сумма не учитывает потребности страны в восстановлении разрушенного хозяйства.